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Зеленський: Росія продовжує постійні штурми, інтенсивність боїв лише наростає

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти не припиняють штурми позицій українських захисників і зазнають суттєвих втрат. Інтенсивність боїв продовжує наростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами голови держави, найважчі бої відбуваються на Бахмутському напрямку.

Президент навів приклад, що, згідно з доповіддю командувача сухопутних військ ЗСУ, командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Олександра Сирського, за п'ять днів тільки на його напрямку було ліквідовано 800 ворогів.

"Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше заступниця голови Міноборони Ганна Маляр заявляла, що Україна перекине підкріплення в Бахмут.

Також ми писали, що під Бахмутом українські військові вже знищили більшість підрозділів "вагнерівців".

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Володимир ЗеленськийБахмутЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України