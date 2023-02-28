Зеленський: Росія продовжує постійні штурми, інтенсивність боїв лише наростає

За словами голови держави, найважчі бої відбуваються на Бахмутському напрямку.

Президент навів приклад, що, згідно з доповіддю командувача сухопутних військ ЗСУ, командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Олександра Сирського, за п'ять днів тільки на його напрямку було ліквідовано 800 ворогів.

"Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає", - наголосив Зеленський.