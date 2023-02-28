Зеленский: Россия продолжает постоянные штурмы, интенсивность боев только нарастает

По словам главы государства, самые тяжелые бои происходят на Бахмутском направлении.

Президент привел пример, что, согласно докладу командующего сухопутными войсками ВСУ, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского, за пять дней только на его направлении было ликвидировано 800 врагов.

"Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает", - подчеркнул Зеленский.