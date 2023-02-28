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Зеленский: Россия продолжает постоянные штурмы, интенсивность боев только нарастает

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты не прекращают штурмы позиций украинских защитников и несут существенные потери. Интенсивность боев продолжает нарастать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, самые тяжелые бои происходят на Бахмутском направлении.

Президент привел пример, что, согласно докладу командующего сухопутными войсками ВСУ, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского, за пять дней только на его направлении было ликвидировано 800 врагов.

"Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее заместитель главы Минобороны Анна Маляр заявляла, что Украина перебросит подкрепление в Бахмут.

Также мы писали, что под Бахмутом украинские военные уже уничтожили большинство подразделений "вагнеровцев".

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Владимир ЗеленскийБахмутВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины