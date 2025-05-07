Зеленський: Росія повинна припинити агресію - це лише питання часу

Президент нагадав про останні ракетні та дронові атаки російської армії по Україні, які сталися минулої ночі. За словами глави держави, вони доводять небажання Росії припиняти війну.

"Наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі - ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від Росії світ не бачить відповіді - жодної відповіді, крім нових ударів. Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє, хто джерело війни", - заявив Зеленський.

Однак він упевнений, що Росія має закінчити свою агресію, їй доведеться це зробити, і це лише питання часу.

"Війна - це програш для всіх, у тому числі для агресора. Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись, і це відчутні санкції. Правосуддя світу теж буде працювати - багато в чому, на жаль, повільно, але, що важливо, невідворотно", - наголосив президент.