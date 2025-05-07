Зеленский: Россия должна прекратить агрессию - это лишь вопрос времени

Новые российские удары по украинским городам четко демонстрируют, кто является источником войны. Однако России рано или поздно придется остановить свою агрессию, ведь это вредит ей самой.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.
Президент напомнил о последних ракетных и дроновых атаках российской армии по Украине, которые произошли прошлой ночью. По словам главы государства, они доказывают нежелание России прекращать войну.
"Наше предложение прекратить удары, прекратить огонь минимум на 30 суток остается в силе - мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от России мир не видит ответа - никакого ответа, кроме новых ударов. Это максимально четко, очевидно для всех демонстрирует, кто источник войны", - заявил Зеленский.
Однако он уверен, что Россия должна закончить свою агрессию, ей придется это сделать, и это лишь вопрос времени.
"Война - это проигрыш для всех, в том числе для агрессора. Санкции против России за эту войну будут увеличиваться, и это ощутимые санкции. Правосудие мира тоже будет работать - во многом, к сожалению, медленно, но, что важно, неотвратимо", - подчеркнул президент.
Напомним, США предложили Украине и России начать полное прекращение огня минимум на 30 дней еще в марте. Украина сразу согласилась, а Россия поставила жесткие условия для такого шага.
После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оправдывал отказ опасением, что во время перемирия Украина усилится новым оружием и солдатами. Также он уверял, что для такого прекращения огня "некому проводить мониторинг".
Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия может согласиться на прекращение огня на 30 дней, но для этого необходимо давление со стороны США.
Вашингтон пока так и не начал давить на Москву с такой целью. Зато Дональд Трамп лишь несколько раз пригрозил России новыми санкциями.
Зато ЕС уже готовит 17-й пакет санкций против РФ. Европейская комиссия уже направила в столицы стран-членов ЕС проект санкционного пакета. Среди новых ограничений - запрет на экспорт в Россию химических веществ, используемых в ракетных двигателях.
Кроме того, в черный список попали еще 15 человек и 45 компаний, специализирующихся на военно-промышленном комплексе. Согласовать санкции хотят до 1 июля.
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