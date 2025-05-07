Зеленский: Россия должна прекратить агрессию - это лишь вопрос времени

Президент напомнил о последних ракетных и дроновых атаках российской армии по Украине, которые произошли прошлой ночью. По словам главы государства, они доказывают нежелание России прекращать войну.

"Наше предложение прекратить удары, прекратить огонь минимум на 30 суток остается в силе - мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от России мир не видит ответа - никакого ответа, кроме новых ударов. Это максимально четко, очевидно для всех демонстрирует, кто источник войны", - заявил Зеленский.

Однако он уверен, что Россия должна закончить свою агрессию, ей придется это сделать, и это лишь вопрос времени.

"Война - это проигрыш для всех, в том числе для агрессора. Санкции против России за эту войну будут увеличиваться, и это ощутимые санкции. Правосудие мира тоже будет работать - во многом, к сожалению, медленно, но, что важно, неотвратимо", - подчеркнул президент.