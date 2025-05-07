Зеленський: Росія повинна припинити агресію - це лише питання часу
Нові російські удари по українських містах чітко демонструють, хто є джерелом війни. Однак Росії рано чи пізно доведеться зупинити свою агресію, адже це шкодить їй самій.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.
Президент нагадав про останні ракетні та дронові атаки російської армії по Україні, які сталися минулої ночі. За словами глави держави, вони доводять небажання Росії припиняти війну.
"Наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі - ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від Росії світ не бачить відповіді - жодної відповіді, крім нових ударів. Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє, хто джерело війни", - заявив Зеленський.
Однак він упевнений, що Росія має закінчити свою агресію, їй доведеться це зробити, і це лише питання часу.
"Війна - це програш для всіх, у тому числі для агресора. Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись, і це відчутні санкції. Правосуддя світу теж буде працювати - багато в чому, на жаль, повільно, але, що важливо, невідворотно", - наголосив президент.
Ідея про перемир'я
Нагадаємо, США запропонували Україні та Росії почати повне припинення вогню щонайменше на 30 днів ще в березні. Україна одразу погодилася, а Росія поставила жорсткі умови для такого кроку.
Після цього міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виправдовував відмову побоюванням, що під час перемир'я Україна посилиться новою зброєю і солдатами. Також він запевняв, що для такого припинення вогню "нікому проводити моніторинг".
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський наголошував, що Росія може погодитися на припинення вогню на 30 днів, але для цього необхідний тиск з боку США.
Вашингтон поки що так і не почав тиснути на Москву з такою метою. Натомість Дональд Трамп лише кілька разів пригрозив Росії новими санкціями.
Санкції ЄС
Натомість ЄС вже готує 17-й пакет санкцій проти РФ. Європейська комісія вже направила до столиць країн-членів ЄС проєкт санкційного пакету. Серед нових обмежень - заборона на експорт до Росії хімічних речовин, що використовуються в ракетних двигунах.
Крім того, до чорного списку потрапили ще 15 осіб та 45 компаній, що спеціалізуються на військово-промисловому комплексі. Погодити санкції хочуть до 1 липня.
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