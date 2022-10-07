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Зеленський: Росія маніпулює переговорами, щоб зупинити визволення України

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Росія почала маніпулювати потенційними мирними переговорами, щоб уповільнити визволення України від окупантів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ на засіданні Європейської Ради.

"Ми маємо зберігати політичну принциповість. Це важливо саме зараз, коли російські сили нарешті посипалися на полі бою, і наші герої щоденно звільняють село за селом, місто за містом. Щоб зупинити звільнення України, Росія почала маніпулювати темою переговорів і нібито згадала про діалог, який сама ж і відкинула, почавши цю війну", - наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що Росія не хоче жодних справжніх переговорів, бо якби хотіла, відреагувала б на десятки пропозицій та зусиль з боку України. Росія просто хоче виграти час, щоб перегрупувати сили та накопичити ресурси та знову вдарити, але не можна дати їй це зробити.

Нагадаємо, що вчора в Росії вигадали альтернативу переговорам Зеленського та Путіна після відмови України. Спікер Ради безпеки Валентина Матвієнко запросила Верховну раду сісти за стіл переговорів, зазначивши, що "Росія виступає за мирне врегулювання кризи".

4 жовтня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Путіним. Це стало відповіддю на спробу Росії анексувати території України.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на це заявив, що у Кремлі збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією або його зміни, намагаючись домовитися з майбутнім українським гарантом.

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