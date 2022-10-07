RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский: Россия манипулирует переговорами, чтобы остановить освобождение Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Россия начала манипулировать потенциальными мирными переговорами, чтобы замедлить освобождение Украины от оккупантов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на заседании Европейского Совета.

"Мы должны сохранять политическую принципиальность. Это важно именно сейчас, когда российские силы наконец-то посыпались на поле боя, и наши герои ежедневно освобождают село за селом, город за городом. Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров и якобы вспомнила о диалоге, который сама и отвергла, начав эту войну", - подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что Россия не хочет никаких настоящих переговоров, потому что, если бы хотела, отреагировала бы на десятки предложений и усилий со стороны Украины. Россия просто хочет выиграть время, чтобы перегруппировать силы и накопить ресурсы и снова ударить, но нельзя дать ей это сделать.

Напомним, что вчера в России придумали альтернативу переговорам Зеленского и Путина после отказа Украины. Спикер Совбеза Валентина Матвиенко пригласила Верховную раду сесть за стол переговоров, отметив, что "Россия выступает за мирное урегулирование кризиса".

4 октября президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным . Это стало ответом на попытку России аннексировать территории Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заявил, что в Кремле собираются ждать или изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров с Россией или его смены, пытаясь договориться с уже будущим украинским гарантом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВторжение России в Украину