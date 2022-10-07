Зеленский: Россия манипулирует переговорами, чтобы остановить освобождение Украины

Россия начала манипулировать потенциальными мирными переговорами, чтобы замедлить освобождение Украины от оккупантов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на заседании Европейского Совета.