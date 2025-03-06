Зеленський: роботу між Україною й США відновлено, зустріч може пройти наступного тижня

"Я хочу повідомити всім вам, що наші команди - України та Америки - відновили роботу. Сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня", - повідомив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна прагне миру з найпершої секунди війни.

"Ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, - це Росія. Україна не тільки готова зробити необхідні кроки для миру, але ми також пропонуємо, якими мають бути ці кроки. І я прошу вас підтримати нас у цьому - підтримати Україну й тих європейських лідерів, які допомагають прокладати шлях до миру", - додав він.

Зеленський наголосив, що станом на зараз усі мають упевнитися, що Росія, як єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її завершення.

"Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити й контролювати, а саме: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир’ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та другим - перемир’ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі", - пояснив глава України..