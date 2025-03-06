Зеленский: работа между Украиной и США возобновлена, встреча может пройти на следующей неделе

Команды Украины и Соединенных Штатов Америки возобновили работу. На следующей неделе ожидается содержательная встреча.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского на заседании Евросовета.
"Я хочу сообщить всем вам, что наши команды - Украины и Америки - возобновили работу. Надеемся на содержательную встречу на следующей неделе", - сообщил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру с самой первой секунды войны.
"Мы всегда говорили, что единственная причина, почему война продолжается, - это Россия. Украина не только готова сделать необходимые шаги для мира, но мы также предлагаем, какими должны быть эти шаги. И я прошу вас поддержать нас в этом - поддержать Украину и тех европейских лидеров, которые помогают прокладывать путь к миру", - добавил он.
Зеленский подчеркнул, что по состоянию на сейчас все должны удостовериться, что Россия, как единственный источник этой войны, признает необходимость ее завершения.
"Это можно доказать двумя видами тишины, которые легко установить и контролировать, а именно: отсутствием атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, то есть перемирием по использованию ракет, бомб и дальнобойных дронов, и вторым - перемирием на воде, то есть прекращением военных операций в Черном море", - пояснил глава Украины.
Напомним, что в минувшую пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме произошел спор о войне и якобы "неблагодарности" Украины.
Президент Украины после перепалки досрочно уехал из Белого дома. В свою очередь Трамп обвинил Зеленского в том, что он якобы не готов к миру. В результате не было подписано соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых.
Зато в Белом доме обвинили Зеленского в разжигании конфликта, а западные СМИ писали, что якобы Трамп захотел, чтобы президент Украины "исправил ситуацию".
Однако вчера, 5 марта, стало известно, что Украина и США обсуждают дату и место встречи для переговоров о прекращении войны.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак даже провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Волтцом и договорился о встрече переговорных команд в ближайшее время.
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