Зеленский: работа между Украиной и США возобновлена, встреча может пройти на следующей неделе

"Я хочу сообщить всем вам, что наши команды - Украины и Америки - возобновили работу. Надеемся на содержательную встречу на следующей неделе", - сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру с самой первой секунды войны.

"Мы всегда говорили, что единственная причина, почему война продолжается, - это Россия. Украина не только готова сделать необходимые шаги для мира, но мы также предлагаем, какими должны быть эти шаги. И я прошу вас поддержать нас в этом - поддержать Украину и тех европейских лидеров, которые помогают прокладывать путь к миру", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что по состоянию на сейчас все должны удостовериться, что Россия, как единственный источник этой войны, признает необходимость ее завершения.

"Это можно доказать двумя видами тишины, которые легко установить и контролировать, а именно: отсутствием атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, то есть перемирием по использованию ракет, бомб и дальнобойных дронов, и вторым - перемирием на воде, то есть прекращением военных операций в Черном море", - пояснил глава Украины.