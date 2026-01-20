Зеленський: робота Повітряних сил по "Шахедах" незадовільна, будуть висновки

Російським окупантам сьогодні вранці вдалося атакувати "Шахедами" енергооб'єкт у Київській області. Робота Повітряних сил по таким дронам є незадовільною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що провів спеціальний селектор, на якому обговорювали ситуацію в регіонах. Мова про відновлення та залучення необхідних ресурсів. Найскладніше зараз у Києві.

"Зранку були влучання "Шахедів" по об'єкту енергетики в області. Бригади зараз працюють. Робота Повітряних сил по "Шахедах" незадовільна: є перехоплювачі, багато сил задіяно - мобільні вогневі групи, F-16 є, і організація роботи Повітряних сил має бути іншою", - звернув увагу глава держави.

Він додав, що обговорив цю ситуацію з міністром оборони Михайлом Федоровим. Президент пообіцяв, що висновки буде зроблено.

Також голова української держави розповів, що говорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, керівником ОП Кирилом Будановим і лідером фракції СН у Раді Давидом Арахамією, які представляють Україну на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Українська делегація активно працює з американською стороною та європейськими представниками щодо можливих зустрічей і пакетів підтримки.

"Ракети для протиповітряної оборони потрібні кожного дня. Зброя потрібна кожного дня. Обладнання для відновлення для резерву потрібне кожного дня. Якщо формат Давосу це забезпечить - реальні результати для України - Україна там буде представлена. Нікому не потрібна порожня політика і розмова без результатів", - сказав він.

До слова, за даними Повітряних сил, українські воїни в ніч на 20 січня збили 315 із 339 ударних безпілотників ворога.