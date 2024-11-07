Зеленський про заморожені активи РФ: дайте нам їх, і ми самі вирішимо, що з ними робити

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час пресконференції.

"Усі кажуть, що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово? Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатися? Я вам відповідаю. А чи можна нам узяти належні нам 300 мільярдів… Чи можна ми самі вирішуватимемо, яка нам потрібна зброя? Чи можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити? Чи можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші?" - запитав Зеленський.

Президент наголосив, що за ці кошти можна було б дати квартири українцям, чиї домівки зруйнували росіяни. Та нагадав, що деякі громадяни були змушені поїхати до Європи через те, що не "знайшли життя" в Україні.

"Я хочу подякувати кожному лідеру, який відстоює право України використовувати кошти з російських активів для захисту від російської агресії. Російська держава не цінує ні людей, ні моралі - вона цінує тільки гроші. І тому для них це теж буде уроком, коли російські активи працюватимуть в Україні. Чесно кажучи, це українські гроші", - підсумував він.

Глава держави також наголосив, що більша частина зморожених російських активів перебувають у Європі й запитав, чи може Європа не дивитися на США, а бути сильною та ухвалювати "сильні рішення", адже гроші все одно "залишаться" в ЄС.