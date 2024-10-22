Британія надасть Україні понад 2,9 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ

Велика Британія надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 2,93 млрд доларів). Його буде погашено за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт британського уряду.

Кредит від Британії призначено для бюджетної підтримки військових витрат України. Він спрямований на те, щоб країна інвестувала гроші у ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, яку розв'язала Росія. Мова йде про протиповітряну оборону, артилерію та "більш ширшу підтримку обладнання".

Крім того, кошти йдуть на додаток до існуючої щорічної військової допомоги від Британії Україні у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів.

На сайті уряду наголосили, що нові 2,26 млрд фунтів стерлінгів - це внесок у схему G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans to Ukraine, в рамках якої 50 млрд доларів від країн G7 буде надано Україні для її військових, бюджетних та відновлювальних потреб. В уряді ще раз наголосили, що кредит буде погашено за рахунок прибутку від заморожених російських активів.

Зазначимо, що Британія стала першою, хто із країн G7 запускає такий механізм.