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Зеленский о замороженных активах РФ: дайте нам их, и мы сами решим, что с ними делать

Украина, Четверг 07 ноября 2024 22:20
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Зеленский о замороженных активах РФ: дайте нам их, и мы сами решим, что с ними делать Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина знает, как распорядиться замороженными активами России. И попросил, чтобы Украина получила их полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе пресс-конференции.

"Все говорят, что вы будете делать, если Трамп не будет вас поддерживать финансово? Где вы возьмете оружие? Как вы будете защищаться? Я вам отвечаю. А можно ли нам взять положенные нам 300 миллиардов... Можно ли мы сами будем решать, какое нам нужно оружие? Можно ли мы сами будем решать, что с этими деньгами делать? Можно ли никто из стран Европы не будет блокировать эти деньги?" - спросил Зеленский.

Президент подчеркнул, что за эти средства можно было бы дать квартиры украинцам, чьи дома разрушили россияне. И напомнил, что некоторые граждане были вынуждены поехать в Европу из-за того, что не "нашли жизнь" в Украине.

"Я хочу поблагодарить каждого лидера, который отстаивает право Украины использовать средства из российских активов для защиты от российской агрессии. Российское государство не ценит ни людей, ни морали - оно ценит только деньги. И поэтому для них это тоже будет уроком, когда российские активы будут работать в Украине. Честно говоря, это украинские деньги", - подытожил он.

Глава государства также подчеркнул, что большая часть смороженных российских активов находятся в Европе и спросил, может ли Европа не смотреть на США, а быть сильной и принимать "сильные решения", ведь деньги все равно "останутся" в ЕС.

Заметим, что изначально полномасштабное вторжение Российской Федерации страны Запада заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 млрд долларов. Получившуюся от них прибыль уже направляют на помощь Украине.

В частности, Британия выделит Украине почти 3 млрд долларов за счет замороженных активов РФ.

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