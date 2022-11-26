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Зеленський різко відреагував на обстріл Дніпра

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіянам доведеться відповідати перед судом та історією за обстріл мирних міст України, у тому числі сьогоднішній удар по Дніпру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"Дніпро. Чергові російські ракети по мирному українському місту. Зруйновані будинки, постраждали люди. Державі-терористу вже давно слід було усвідомити: ми ніколи не віддамо свою свободу. А за всі муки, які вона принесла на нашу землю, обов'язково доведеться відповідати. Перед судом та історією", - зазначив Зеленський.

Фото: наслідки обстрілу Дніпра (t.me/V_Zelenskiy_official)

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада,російські окупанти обстріляли Дніпро. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали 13 людей.

Пізніше стало відомо, що через удари військ РФ у Дніпрі було зруйновано цілий квартал.

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