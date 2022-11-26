RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский резко отреагировал на обстрелы Днепра

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россиянам придется отвечать перед судом и историей за обстрелы мирных городов Украины, в том числе сегодняшний удар по Днепру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Днепр. Очередные российские ракеты по мирному украинскому городу. Разрушены дома, пострадали люди. Государству-террористу уже давно следовало осознать: мы никогда не отдадим свою свободу. А за все мучения, которые она принесла на нашу землю, обязательно придется отвечать. Перед судом и историей", - отметил Зеленский.

Фото: последствия обстрелу Днепра (t.me/V_Zelenskiy_official)

Напомним, сегодня, 26 ноября, российские оккупанты обстреляли Днепр. В результате вражеской атаки ранения получили 13 человек.

Позже стало известно, что из-за ударов войск РФ в Днепре был разрушен целый квартал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украиныракетный удар