Ракетний удар по Дніпру: кількість потерпілих сильно зросла

Окупанти сьогодні, 26 листопада, здійснили ракетний удар по Дніпру. Кількість постраждалих обстрілу знову побільшало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВ Валентина Резніченко.

До лікарів звернулися вже 13 людей, які постраждали через ракетний удар по Дніпру, четверо з них перебувають у лікарні. Серед них 17-річний хлопець.

На місці прильотів працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали. Є ймовірність, що під ними може бути людина.