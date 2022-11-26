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Ракетний удар по Дніпру: окупанти знищили цілий квартал (фото)

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Дніпро, Субота 26 листопада 2022 19:00
Ракетний удар по Дніпру: окупанти знищили цілий квартал (фото) Фото: Ракетний удар по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 26 листопада, росіяни завдали ракетного удару по місту Дніпру. Внаслідок атаки окупантів було знищено цілий квартал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Російські ракети знищили мирний квартал у Дніпрі", - йдеться у повідомленні.

Очільник області опублікував фото з місця події.

"Понівечені людські життя… Понівечені будинки. Понівечені комунікації. Росіян не можна пробачити. Росіян можна тільки перемогти", - додав Резніченко.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Повідомлялося про 13 поранених.

Як повідомили у поліції, "приліт" зафіксували в Амур-Нижньодніпровському районі. Внаслідок ворожої атаки у приватному житловому секторі спалахнула пожежа, 7 будинків зруйновано.

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