Зеленський різко відповів на антиукраїнський випад кандидата в президенти Польщі

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького про те, що той не бачить Україну ні в НАТО, ні в Євросоюзі. На його думку, у такому разі тому доведеться зі зброєю в руках захищатися від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю польським ЗМІ.

Зазначимо, минулого тижня опозиційний політик заявив, що Україна нібито не може взяти відповідальність за Волинську трагедію. І тому нібито не може бути частиною альянсів.

Зеленський відповів, що якщо України не буде ні в ЄС, ні в НАТО, то Навроцькому слід "почати тренуватися".

"Тому що може виявитися, що йому доведеться взяти в руки зброю, щоб захищати свою країну разом зі своїми співвітчизниками. Тому що, якщо України ніде не буде, ризик (війни в Польщі, - ред.) буде дуже високим. Одразу після України Росія опиниться на кордоні з Польщею і тоді пан Навроцький не матиме політичної конкуренції, а боротиметься за своє життя", - зазначив президент.

Кароля Навроцького підтримує колишня партія влади "Право і справедливість".

Як ще реагували на випад Навроцького

Коментуючи висловлювання Навроцького польський прем'єр Дональд Туск звернувся до лідера партії "ПіС" Ярослава Качинського.

"Ваш кандидат Кароль Навроцький заявив, що не бачить місця для України в НАТО. Ви ще пам'ятаєте, хто з президентів найбільше підтримував Україну в цьому питанні? А хто найбільше виступав проти? Вам не соромно?", - зазначив Туск.

МЗС України назвало заяву Навроцького неприпустимою, бо вона "підіграє Росії у спробах знищити обидві країни.

"Показово, що заяви пана Навроцького викликали оплески в Кремлі. Варто нагадати, що саме Росія століттями намагається знищити українську та польську держави", - зазначили в МЗС.