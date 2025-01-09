В Польщі кандидат в президенти заявив, що не бачить Україну в ЄС і НАТО. Туск відреагував

Опозиційний кандидат в президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну в ЄС і НАТО. Прем'єр Дональд Туск засудив його заяву.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter (Х) глави польського уряду.

Так, Туск звернувся до лідера партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського, політсила якого підтримує кандидатуру Кароля Навроцького на виборах, процитувавши його слова щодо членства України в НАТО та ЄС.

"Ви ще пам'ятаєте, хто з президентів найбільше підтримував Україну в цьому питанні? А хто найбільше виступав проти? Вам не соромно?" - написав польський прем'єр.

Що сказав Навроцький

В ефірі Polsat News Навроцький, маючи на увазі Україну, заявив, що "держава, яка не може відповісти за свої злочини, не може бути частиною альянсів".

"Сьогодні я не бачу України ні в якій структурі. Ні в Європейському Союзі, ні в НАТО. Як президент я скажу їм, що наші зусилля хотіли б, щоб до нас ставилися як до партнерів з українського боку", - заявив він.