В МЗС порадили кандидату в президенти Польщі не підігравати Росії
Заява кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького щодо членства України в НАТО і ЄС є неприпустимою. Бо підіграє РФ у намаганнях знищити обидві країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
У відомстві вважають, що такі заяви свідчать, що польський політик ставить конʼюнктурні міркування вище за стратегічні безпекові інтереси власної країни, добросусідські українсько-польські відносини, спільні цінності свободи, демократії та справедливості.
"Показово, що заяви пана Навроцького викликали аплодисменти в Кремлі. Варто нагадати, що саме Росія століттями намагається знищити українську та польську держави. Неприпустимо робити заяви, які підіграють цим зусиллям ворога", - зазначили у МЗС.
Дипломати нагадали, що між українською та польською сторонами триває конструктивний діалог уповноважених органів влади з питань історичного минулого.
"Вкотре закликаємо польських політиків не використовувати у внутрішньополітичній боротьбі тему складних сторінок історичного минулого", - резюмували в заяві.
Нагадаємо, що опозиційний кандидат в президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну в ЄС і НАТО. За його словами, "держава, яка не може відповісти за свої злочини, не може бути частиною альянсів".
Своєю чергою, цю заяву Навроцького щодо України вже встигли засудити у Польщі. Зокрема, з жорсткою критикою висловів Навроцького виступив прем'єр-міністр Дональд Туск.
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