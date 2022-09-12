Венгрия выступает против наложения санкций на российскую ядерную энергетику
Венгрия хочет от Еврокомиссии гарантий, что российская ядерная энергетика не попадет под ограничения Европейского союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра иностранных дел Петра Сийярто.
"В первом пакете санкций в Брюсселе речь шла о том, что ядерная энергетика не будет подпадать под санкции. Мы призываем Европейскую комиссию гарантировать, что каждое учреждение в Брюсселе, каждый национальный орган и каждый банк, работающий в Европе, придерживаются этого положения", - говорится в сообщении.
Венгерский министр об этом заявил, отправляясь на Конгресс ядерной энергетики Центральной и Восточной Европы.
Атомную электростанцию "Пакш" сейчас достраивает "Росатом". Она полностью зависима от российского ядерного топлива. В последнее время Венгрия увеличила инвестиции в АЭС "Пакш".
АЭС "Пакш" покрывает около 40% потребностей страны в электроэнергии. Ее построили по советскому проекту и запустили в эксплуатацию в 80-х годах.
Напомним, что в Чехии допускают возможен выход Венгрии из Евросоюза.
Также, в ЕС считают Венгрию троянским конем России.
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