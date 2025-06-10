Зеленський різко пройшовся по РФ: біснуваті з "Шахедами" і червоною кнопкою

Доповіді військових

За словами президента, сьогодні йому доповідали військові. Також була окрема розмова з міністром оборони Рустемом Умєровим. Обговорювали протидію дронам і зміцнення ППО.



Голова держави нагадав, що росіяни знову застосували північнокорейську балістику для удару по Україні. При цьому російсько-іранські дронові технології вже поширюють у Північній Кореї. Такий факт дуже небезпечний як для Європи, так і для Східної та Південно-Східної Азії.

"Що довше триває ця війна на нашій землі, то більше зміняться технології бойових дій і то більше для всіх зросте загроза. На це потрібно реагувати зараз, а не тоді, коли тисячі вдосконалених "Шахедів" і балістичних ракет почнуть загрожувати Сеулу й Токіо", - наголосив Зеленський.

Реакція на удар

Також президент нагадав, що внаслідок сьогоднішнього удару було пошкоджено звичайні житлові будинки. При цьому в Одесі частково зруйновано пологовий будинок і кіностудію.

Водночас у Києві було пошкоджено навіть Софійський собор - через вибухову хвилю обвалилася частина фасаду собору

"Для всіх людей, хто дійсно знає історію і хто не чужий християнству, будь-яка навіть загроза пошкодження або руйнування Софії - це абсолютно неприпустима річ, катастрофічна. Але не для Росії. Біснуваті з "Шахедами" і червоною кнопкою", - зазначив глава держави.

За його словами, катастрофи є сенсом існування окупантів, нічого іншого після себе вони не залишать. На таку ситуацію потрібно реагувати, бо весь світ виграє, якщо Росію примусять завершити війну.