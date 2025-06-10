Зеленський різко пройшовся по РФ: біснуваті з "Шахедами" і червоною кнопкою

Внаслідок російського удару по Україні було пошкоджено фасад Софії Київської. Окупанти продукують тільки катастрофи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За словами президента, сьогодні йому доповідали військові. Також була окрема розмова з міністром оборони Рустемом Умєровим. Обговорювали протидію дронам і зміцнення ППО.
"Що довше триває ця війна на нашій землі, то більше зміняться технології бойових дій і то більше для всіх зросте загроза. На це потрібно реагувати зараз, а не тоді, коли тисячі вдосконалених "Шахедів" і балістичних ракет почнуть загрожувати Сеулу й Токіо", - наголосив Зеленський.
Також президент нагадав, що внаслідок сьогоднішнього удару було пошкоджено звичайні житлові будинки. При цьому в Одесі частково зруйновано пологовий будинок і кіностудію.
Водночас у Києві було пошкоджено навіть Софійський собор - через вибухову хвилю обвалилася частина фасаду собору
"Для всіх людей, хто дійсно знає історію і хто не чужий християнству, будь-яка навіть загроза пошкодження або руйнування Софії - це абсолютно неприпустима річ, катастрофічна. Але не для Росії. Біснуваті з "Шахедами" і червоною кнопкою", - зазначив глава держави.
За його словами, катастрофи є сенсом існування окупантів, нічого іншого після себе вони не залишать. На таку ситуацію потрібно реагувати, бо весь світ виграє, якщо Росію примусять завершити війну.
Нагадаємо, росіяни в ніч на 10 червня атакували Україну ракетами і дронами. Більшість безпілотників і всі ракети були спрямовані на Київ.
Пізніше стало відомо, що через російський удар у Києві було пошкоджено Софійський собор. Його можуть відновлювати трохи більше місяця.
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