Зеленский резко прошелся по РФ: бесноватые с "Шахедами" и красной кнопкой

Доклады военных

По словам президента, сегодня ему докладывали военные. Также был отдельный разговор с министром обороны Рустемом Умеровым. Обсуждали противодействие дронам и укрепление ПВО.



Глава государства напомнил, что россияне снова применили северокорейскую баллистику для удара по Украине. При этом российско-иранские дроновые технологии уже распространяют в Северной Корее. Такой факт очень опасен как для Европы, так и для Восточной и Юго-Восточной Азии.

"Чем дольше идет эта война на нашей земле, тем больше изменятся технологии боевых действий и тем больше для всех вырастет угроза. На это нужно реагировать сейчас, а не тогда, когда тысячи усовершенствованных "Шахедов" и баллистических ракет начнут угрожать Сеулу и Токио", - подчеркнул Зеленский.

Реакция на удар

Также президент напомнил, что в результате сегодняшнего удара были повреждены обычные жилые дома. При этом в Одессе частично разрушены роддом и киностудия.

В то же время в Киеве был поврежден даже Софийский собор - из-за взрывной волны обрушилась часть фасада собора

"Для всех людей, кто действительно знает историю и кто не чужд христианству, любая даже угроза повреждения или разрушения Софии - это совершенно недопустимая вещь, катастрофическая. Но не для России. Бесноватые с "Шахедами" и красной кнопкой", - отметил глава государства.

По его словам, катастрофы являются смыслом существования оккупантов, ничего другого после себя они не оставят. На такую ситуацию нужно реагировать, потому что весь мир выиграет, если Россию принудят завершить войну.