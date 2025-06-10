Зеленский резко прошелся по РФ: бесноватые с "Шахедами" и красной кнопкой

В результате российского удара по Украине был поврежден фасад Софии Киевской. Оккупанты продуцируют только катастрофы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По словам президента, сегодня ему докладывали военные. Также был отдельный разговор с министром обороны Рустемом Умеровым. Обсуждали противодействие дронам и укрепление ПВО.
"Чем дольше идет эта война на нашей земле, тем больше изменятся технологии боевых действий и тем больше для всех вырастет угроза. На это нужно реагировать сейчас, а не тогда, когда тысячи усовершенствованных "Шахедов" и баллистических ракет начнут угрожать Сеулу и Токио", - подчеркнул Зеленский.
Также президент напомнил, что в результате сегодняшнего удара были повреждены обычные жилые дома. При этом в Одессе частично разрушены роддом и киностудия.
В то же время в Киеве был поврежден даже Софийский собор - из-за взрывной волны обрушилась часть фасада собора
"Для всех людей, кто действительно знает историю и кто не чужд христианству, любая даже угроза повреждения или разрушения Софии - это совершенно недопустимая вещь, катастрофическая. Но не для России. Бесноватые с "Шахедами" и красной кнопкой", - отметил глава государства.
По его словам, катастрофы являются смыслом существования оккупантов, ничего другого после себя они не оставят. На такую ситуацию нужно реагировать, потому что весь мир выиграет, если Россию принудят завершить войну.
Напомним, россияне в ночь на 10 июня атаковали Украину ракетами и дронами. Большинство беспилотников и все ракеты были направлены на Киев.
Позже стало известно, что из-за российского удара в Киеве был поврежден Софийский собор. Его могут восстанавливать чуть более месяца.
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