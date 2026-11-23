Зеленский: РФ повторно атакует энергообъекты Украины во время ремонта, есть погибшие
Россия использует подлую тактику повторного обстрела энергообъектов Украины, когда их ремонтируют после атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью журналисту Бенджамину Вердену.
РФ атакует энергетиков
Зеленский рассказал, что после ночных ударов России по энергетике Украины утром приходят ремонтные бригады.
"Они ремонтируют очень быстро. Это правда, и это опасно. Они ремонтируют, а россияне ждут", - говорит он.
По словам Зеленского, когда начинается ремонт энергетических объектов, россияне атакуют то же место во второй раз.
"И потому иногда мы теряем людей", - отметил президент.
Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский обсудил с Кабмином ускорение ремонта энергетических сооружений после обстрелов.
По его словам, оккупанты специально выжидают и повторно атакуют линии после восстановления и выискивают альтернативные маршруты энергообеспечения, чтобы уничтожить их.
Кроме того, Минобороны сообщило, что на прошлой неделе РФ 100 раз целенаправленно атаковала энергетические и нефтегазовые объекты Украины.
Самая сложная ситуация зафиксирована в Одесской и Днепропетровской областях.