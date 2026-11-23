Россия использует подлую тактику повторного обстрела энергообъектов Украины, когда их ремонтируют после атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью журналисту Бенджамину Вердену.

РФ атакует энергетиков

Зеленский рассказал, что после ночных ударов России по энергетике Украины утром приходят ремонтные бригады.

"Они ремонтируют очень быстро. Это правда, и это опасно. Они ремонтируют, а россияне ждут", - говорит он.

По словам Зеленского, когда начинается ремонт энергетических объектов, россияне атакуют то же место во второй раз.

"И потому иногда мы теряем людей", - отметил президент.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский обсудил с Кабмином ускорение ремонта энергетических сооружений после обстрелов.

По его словам, оккупанты специально выжидают и повторно атакуют линии после восстановления и выискивают альтернативные маршруты энергообеспечения, чтобы уничтожить их.