Зеленський: РФ порушила навіть власну обіцянку про "перемир’я", Україна готує докази

"Ми фіксуємо кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готові надати партнерам відповідну інформацію", - написав він.

Зеленський назвав кілька причин, чому так зване "припинення вогню", встановлене самою ж Росією, було порушене з її ж боку.

"Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог", - зазначив він.