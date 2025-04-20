Зеленский: РФ нарушила даже собственное обещание о "перемирии", Украина готовит доказательства

Украина готовит доказательства для партнеров по нарушению РФ так называемого "перемирия", установленного 19 апреля. Россия не сдержала даже своего обещания.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Мы фиксируем каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готовы предоставить партнерам соответствующую информацию", - написал он.
Зеленский назвал несколько причин, почему так называемое "прекращение огня", установленное самой же Россией, было нарушено с ее же стороны.
"Фактически или Путин не контролирует полностью свою армию, или ситуация доказывает, что у них в России нет цели настоящего движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа. Хорошо, что хоть не было воздушных тревог", - отметил он.
19 апреля глава Кремля Владимир Путин инициировал так называемое "прекращение огня". Оно было объявлено с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Но несмотря на указ самого Путин, оккупанты не прекращают обстреливать позиции украинских войск на фронте, а также населенные пункты и гражданских.
При этом, по данным президента, Россия усилила обстрелы на фронте утром 20 апреля. Больше всего враг активизировался на Покровском и Северском направлениях фронта.
Подробнее о том, что известно о пасхальном "перемирии", как на него отреагировали в Украине и на Западе - читайте в материале РБК-Украина.
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