Зеленський зробив заяву про закінчення війни у 2025 році: чи можливо це
Під час промови на Мюнхенській конференціії з безпеки 2025, президент України Володимир Зеленський заявив, що досягти миру цього року можливо. Київ працює над цим.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію його виступу.
"Ми хочемо миру, працюємо над цим, готуватимемо гарантії безпеки такими, якими ми їх бачимо. Поділимося ними з США, сподіваюсь, що вони також поділяться своїм баченням. Спільний підхід це дуже важливо і для нас, і для всіх європейських партнерів - для ЄС та Великої Британії", - сказав він.
Тому, за словами президента, "дуже важливо" підготувати "всі ці речі" протягом наступних місяців, щоб поділитися ними з Дональдом Трампом.
"Щоб знайти час на наші спільні зустрічі, розробити спільний план, викласти його на стіл перед Путіним і зробити все, з тих речей, про які каже президент Трамп, що він їх може робити - продовжувати санкції, чинити тиск, будь-яким чином як хоче. А після цього закінчити війну у 2025 році, досягти миру, така мета, такий наш план", - констатував Зеленський.
Війна в Україні
У лютому 2025 року буде три роки, як Росія вторглася в Україну. За даними ЦПД на початок січня, Росія не планує завершувати війну проти України. А готується воювати протягом 2025 року.
Кілька днів тому Зеленський заявляв, що завершення війни Росії проти України у 2025 році можливе. Для цього необхідне посилення санкцій і надання гарантій безпеки Україні.
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