Зеленський про "мирний план" Трампа: якщо щось і є, то це не про нас
Мирний план має розроблятися за участю України. Це стосується будь-яких відповідних ініціатив США.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на Мюнхенській конференції з безпеки.
Глава держави наголосив, що Україна разом з союзниками має підготувати гарантії безпеки, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна та його війну.
"Це не може відбуватися без нас. І якщо у нас немає сьогодні спільного плану, то мені здається, що у США немає такого плану. Якщо у них щось є, то це не про нас, але ми не хочемо такої нової реальності", - уточнив Зеленський.
"Мирний план" США
Нагадаємо, американські чиновники вже неодноразово заявляли про власний "мирний план" для завершення війни Росії проти України.
Зокрема, спецпредставник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог зазначав, що "мирний план" представлятиме президент Дональд Трамп.
При цьому, за інформацією The Telegraph, розробка американського "мирного плану" призупинилася, оскільки США хочуть дізнатися думки європейських країн щодо завершення війни.
До слова, кілька днів тому Трамп пообіцяв, що Україна братиме участь у переговорах щодо завершення війни.
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