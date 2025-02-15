Зеленский: РФ должна вывести войска из Украины по крайней мере до линии февраля 2022 года

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия должна по крайней мере отвести свои войска с территории Украины до линии до начала широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Киев также должен участвовать в любых переговорах с Москвой о прекращении войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Breitbart News .

"Я думаю, что они (россияне, - ред.) должны выйти, как минимум, они должны выйти на линию полномасштабного вторжения", - сказал Зеленский во время интервью, которое вышло в 14 февраля в эфире Newsmax TV "The Record",

Так глава государства отреагировал на слова ведущей Греты Ван Сустерен о том, что она не видит желания Кремля отступать от линий 2022 или 2014 годов, то есть по состоянию до начала полномасштабной войны РФ против Украины, и по состоянию на нападение с оккупацией Крыма и частей Донецкой и Луганской областей соответственно.

Говоря о том, чем может закончиться российско-украинская война, Зеленский озвучил мнение, что его американский коллега Дональд Трамп может положить ей конец, и Европа поможет, если американский лидер им позволит.

В продолжение слов о возможном выводе Россией своей армии из Украины до линии 2022 года, президент Зеленский заметил, что, по его мнению, действующему президенту США "очень нужен успех".

"Иначе все скажут, что (это) была линия Байдена, а это линия Трампа. Я думаю, что ему нужен успех, и нам нужен успех, и мы ему доверяем. Надеюсь, что он будет на нашей стороне", - сказал украинский президент.

Зеленский также подчеркнул, что не примет продукт любых переговоров без участия Украины.