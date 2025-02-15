Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за її спиною, - Зеленський

Україна не погоджуватиметься на мирні угоди, які укладені без її участі. Переговорів Росії сам на сам з США хоче тільки російський диктатор Володимир Путін.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною без нашої участі. І те саме правило має діяти для всієї Європи. Ніяких рішень щодо України без України. Ніяких рішень про Європу без Європи. У Європи має бути місце за столом, коли ухвалюються рішення про Європу", - зазначив глава держави.



За його словами, у разі укладення угоди без України та Європи "програють усі".

Президент попередив, що зараз очільник Кремля намагається провести переговори з США без участі України та Європи - як перед війною, коли вони зустрічалися у Швейцарії і, здавалося, збиралися поділити світ.

"Потім Путін спробує домогтися того, щоб президент США стояв на Красній площі 9 травня цього року - не як шановний лідер, а як реквізит у його виставі. Нам це не потрібно. Нам потрібен справжній успіх. Справжній мир", - додав Зеленський.