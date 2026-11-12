Зеленський: РФ не бажає обговорювати різні формати деескалації

РФ проти деескалації

За словами Зеленського, під час перемовин 11 листопада в Абу-Дабі російська сторона заявила, що не має дозволу обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці. А ось продовжувати завдавати ударів по Україні росіяни будуть.

"На жаль, вчора росіяни заявили, що не мають дозволу обговорювати заходи, які могли б зменшити жахи цієї війни, і це сталося попри чергову спробу з нашого боку домогтися кроків щодо деескалації в Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні", - каже президент.

Зеленський зазначив, що українська делегація почула на перемовинах: російський диктатор Володимир Путін розлючений, удари по Україні продовжаться.