Зеленский сделал заявление по обмену заключенными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией и ожидает результатов в ближайшие дни. Об этом он сказал в пятницу после выступления на форуме, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава государства подчеркнул, что первые шаги по обмену должны быть уже в ближайшие дни.

"Результаты шаг за шагом. Первые результаты должны быть в ближайшие дни, не хочу загадывать", - ответил он на соответствующий вопрос.

Напомним, президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили вопросы обмена удерживаемыми лицами, однако не называли конкретных фамилий. Также стороны обсуждали российско-украинские отношения.

Как писало РБК-Украина ранее, в РФ заявили, что всем участникам процесса по обмену заключенными между Россией и Украиной стоит запастись терпением. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда заявил, что Киева и Москвы потребуется двусторонняя работа, "которая не может быть открытой и публичной".

Добавим, 20 июня президент России Владимир Путин заявил о том, что он думает о возможности обмена украинского политзаключенного Олега Сенцова на главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Отметим также, российский "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники писал, что Российская Федерация освободит украинских политзаключенных и моряков до конца лета.