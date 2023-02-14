Зеленський про результати "Рамштайну": більше ППО, танків, артилерії та снарядів

"Маємо чергові сильні рішення для захисту нашої держави, для зміцнення наших воїнів. Підтверджено партнерами більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових. І, як сьогодні звучало, - Ukraine must be successful. І тут ми погоджуємось: успіх повинен бути", - заявив він.

Президент наголосив, що значна частина домовленості залишилася за "зачиненими дверима".

"Не все про "Рамштайн" можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима. Але можу сказати впевнено: базові тенденції залишаються незмінними", - додав він.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ навесні.

При цьому він додав, що вісім країн нададуть Україні танки Leopard німецького виробництва. Крім того, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72.

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