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Зеленский о результатах "Рамштайна": больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 14 февраля, состоялась девятая встреча группы военной поддержки Украины "Рамштайн". Партнеры подтвердили, что Украина получит еще больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Есть очередные сильные решения для защиты нашего государства, для укрепления наших воинов. Подтверждено партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных. И, как сегодня звучало, - Ukraine must be successful. И здесь мы согласны: успех должен быть", - заявил он.

Президент подчеркнул, что значительная часть договоренности осталась за "закрытыми дверями".

"Не все о "Рамштайн" можно сообщать публично. Значительную часть договоренностей и дискуссий стоит оставить за закрытыми дверями. Но могу сказать уверенно: базовые тенденции остаются неизменными", - добавил он.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление весной.

При этом он добавил, что восемь стран предоставят Украине танки Leopard немецкого производства. Кроме того, США и Чехия дадут дополнительные танки к уже полученным от Польши Т-72.

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