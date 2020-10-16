Зеленский решил отметить государственными наградами ветеранов "Динамо"

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о награждении государственными наградами Украины ветеранов команды столичного футбольного клуба "Динамо".

Об этом говорится на сайте президента.

Решение принято за весомые личные заслуги в развитии и популяризации отечественного футбола, подъема международного спортивного престижа Украины и по случаю 45-летия побед в финальных матчах Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, завоеванных под руководством главного тренера футбольного клуба "Динамо" Киев", Героя Украины Валерия Васильевича Лобановского.

Так, орденом князя Ярослава Мудрого II степени награждено:

БЛОХИНА Олега Владимировича - лучшего футболиста Европы 1975 года, двукратного обладателя Кубка обладателей кубков 1975, 1986 годов и Суперкубка УЕФА 1975 года.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени:

Орденом "За заслуги" І степени:

КОНЬКОВА Анатолия Дмитриевича - обладателя Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года;

ОНИЩЕНКО Владимира Ивановича - обладателя Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года;

РЕШКА Стефана Михайловича - обладателя Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года;

ФОМЕНКО Михаила Ивановича - обладателя Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года

Орденом "За заслуги" ІІ степени:

ДАМИНА Александра Николаевича - обладателя Суперкубка УЕФА 1975 года;

КУЗНЕЦОВА Сергея Васильевича - обладателя Кубка обладателей кубков УЕФА 1975 года;

МАСЛОВА Виктора Борисовича - обладателя Кубка обладателей кубков УЕФА 1975 года;

ОШЕМКОВА Михаила Олеговича - оператора футбольного клуба "Динамо" Киев" в 1970-1980 годах;

СЛОБОДЯНА Петра Петровича - обладателя Суперкубка УЕФА 1975 года;

ШЕПЕЛЯ Анатолия Николаевича - игрока футбольного клуба "Динамо" Киев" в 1974 году.

Напомним, 15 октября по случаю 45-й годовщины победы футбольного клуба "Динамо" (Киев) в Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА сезона 1974/1975 годов президент Украины Владимир Зеленский встретился с выдающимися игроками клуба.