Зеленский решил отметить государственными наградами ветеранов "Динамо"

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о награждении государственными наградами Украины ветеранов команды столичного футбольного клуба "Динамо".
Об этом говорится на сайте президента.
Решение принято за весомые личные заслуги в развитии и популяризации отечественного футбола, подъема международного спортивного престижа Украины и по случаю 45-летия побед в финальных матчах Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, завоеванных под руководством главного тренера футбольного клуба "Динамо" Киев", Героя Украины Валерия Васильевича Лобановского.
Так, орденом князя Ярослава Мудрого II степени награждено:
БЛОХИНА Олега Владимировича - лучшего футболиста Европы 1975 года, двукратного обладателя Кубка обладателей кубков 1975, 1986 годов и Суперкубка УЕФА 1975 года.
Орденом князя Ярослава Мудрого V степени:
БУРЯКА Леонида Иосифовича - обладателя Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года;
ВЕРЕМЕЕВА Владимира Григорьевича - обладателя Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года;
МАЛЮТУ Владимира Игоревича - врача футбольного клуба "Динамо" Киев";
МУНТЯНА Владимира Федоровича - обладателя Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года
Орденом "За заслуги" І степени:
Орденом "За заслуги" ІІ степени:
Напомним, 15 октября по случаю 45-й годовщины победы футбольного клуба "Динамо" (Киев) в Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА сезона 1974/1975 годов президент Украины Владимир Зеленский встретился с выдающимися игроками клуба.