Зеленський вирішив відзначити державними нагородами ветеранів "Динамо"

Президент України Володимир Зеленський видав указ щодо відзначення державними нагородами України ветеранів команди столичного футбольного клубу "Динамо".
Про це йдеться на сайті президента.
Рішення прийнято за вагомі особисті заслуги у розвитку і популяризації вітчизняного футболу, піднесення міжнародного спортивного престижу України та з нагоди 45-річчя перемог у фінальних матчах Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА, здобутих під керівництвом головного тренера футбольного клубу "Динамо" Київ", Героя України Лобановського Валерія Васильовича.
Так, орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня нагороджено:
БЛОХІНА Олега Володимировича - кращого футболіста Європи 1975 року, дворазового володаря Кубка володарів кубків 1975, 1986 років і Суперкубка УЄФА 1975 року
Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня:
БУРЯКА Леоніда Йосиповича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року;
ВЕРЕМІЄВА Володимира Григоровича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року;
МАЛЮТУ Володимира Ігоровича - лікаря футбольного клубу "Динамо" Київ";
МУНТЯНА Володимира Федоровича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року.
Орденом "За заслуги" І ступеня:
Орденом "За заслуги" ІІ ступеня:
Нагадаємо, 15 жовтня з нагоди 45-ї річниці перемоги футбольного клубу "Динамо" (Київ) в Кубку володарів кубків та Суперкубку УЄФА сезону 1974/1975 років президент України Володимир Зеленський зустрівся з видатними гравцями клубу.