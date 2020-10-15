Зеленский встретился с ветеранами киевского "Динамо"

Фото: во время встречи с играками "Динамо" (president.gov.ua)

По случаю 45-й годовщины победы футбольного клуба "Динамо" (Киев) в Кубке обладателей кубков и Суперкубкe УЕФА сезона 1974/1975 годов президент Украины Владимир Зеленский встретился с выдающимися игроками клуба.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент подчеркнул важность победы, которую футболисты одержали 45 лет назад и поблагодарил ветеранов "Динамо", которые в 1975 году под руководством Валерия Лобановского завоевали Суперкубок УЕФА.

По мнению главы государства, такой большой победы в Украине никогда не было.

"Поднимать имидж Украины как в самой стране, так и за рубежом - чего сегодня очень не хватает - возможно только через такие легендарные победы", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент вручил государственные награды выдающимся игрокам клуба. "Самое главное - то, что вы сделали 45 лет назад. Это и есть большая награда", - сказал он.

Представители клуба подарили Зеленскому мячи с автографами и фотографиями игроков команды и ретро-футболку сезона 1974/1975 годов с автографами ветеранов клуба.

Напомним, 13 октября сборная Украины впервые в своей истории переиграла национальную команду Испании. Матч в рамках четвертого тура группы Лиги наций состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась с минимальным счетом 1:0.

Основу сборной Украины в матче с испанцами составили игроки киевского "Динамо". В частности, в основной состав вошли Георгий Бущан, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко. Также на замену вышел Виктор Цыганков.