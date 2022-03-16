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Зеленский о решениях Рады: "рушится один из главных мифов оккупантов"

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Среда 16 марта 2022 02:08
Зеленский о решениях Рады: "рушится один из главных мифов оккупантов" Фото: президент Владимир Зеленский в Верховной Раде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский выказался о принятии парламентом 15 марта ряда важных законов, которые касаются российского вторжения, и назвал заседание в условиях военного положения - "результативным".

Об этом 16 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы государства.

"Приняты экономические новации, налоговое послабление, которые должны сохранить рабочие места, и дать бизнесу Украины работать. Везде, где это возможно.

Установлена нулевая ставка акциза и 7% НДС на топливо, чтобы стабилизировать цены и обеспечить поставки.

Максимально упрощается регуляция бизнеса - мы сокращаем деятельность контролирующих органов, и чтобы не было ни одной лишней проверки для тех, кто работает, реально работает согласно украинскому законодательству, и не нарушает прав потребителей.

Новым законом даются необходимые гарантии бойцам территориальной обороны - все добровольцы будут признаны участниками боевых действий.

Принято техническое решение о продлении военного положения - это нужно, чтобы эффективно оборонять наше государство.

Также урегулированы все нюансы в деятельности полиции в условиях военного положения. Ожидаем утвержденный закон на подпись.

И я благодарен народных депутатам Украины за то, что большинство голосований собрало сегодня более 340 голосов "за" - это демонстрирует политическое единство Украины. Наконец. Когда все группы и партии работают вместе в законно избранном парламенте. Рушится один из главных мифов оккупантов - что якобы украинская власть не представляет воли украинского народа. Еще и как представляет!" - отметил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада на пленарном заседании 15 марта приняла законы о введении налоговых стимулов, увеличении ренты на добычу газа, о продлении срока действия военного положения и так далее.

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