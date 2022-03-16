Зеленський про рішення Ради: "руйнується один з головних міфів окупантів"
Президент України Володимир Зеленський висловився про ухвалення парламентом 15 березня низки важливих законів, які стосуються російського вторгнення, і назвав засідання в умовах воєнного стану - "результативним".
Про це 16 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення глави держави.
"Прийняті економічні новації, податкове послаблення, які повинні зберегти робочі місця, і дати бізнесу України працювати. Усюди, де це можливо.
Встановлено нульову ставку акцизу і 7% ПДВ на паливо, щоб стабілізувати ціни та забезпечити постачання.
Максимально спрощується регуляція бізнесу - ми скорочуємо діяльність контролюючих органів, і щоб не було жодної зайвої перевірки для тих, хто працює, реально працює згідно з українським законодавством, і не порушує прав споживачів.
Новим законом даються необхідні гарантії бійцям територіальної оборони - всі добровольці будуть визнані учасниками бойових дій.
Прийнято технічне рішення про продовження воєнного стану - це потрібно, щоб ефективно обороняти нашу державу.
Також врегульовані всі нюанси в діяльності поліції в умовах воєнного стану. Очікуємо затверджений закон на підпис.
І я вдячний народним депутатам України за те, що більшість голосувань зібрала сьогодні понад 340 голосів "за" - це демонструє політичну єдність України. Нарешті. Коли всі групи та партії працюють разом в законно обраному парламенті. Руйнується один з головних міфів окупантів - що нібито українська влада не представляє волі українського народу. Ще й як представляє!" - наголосив Зеленський.
Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада на пленарному засіданні 15 березня прийняла закони про введення податкових стимулів, збільшення ренти на видобуток газу, про продовження терміну дії воєнного стану і так далі.
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