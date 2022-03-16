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Зеленський про рішення Ради: "руйнується один з головних міфів окупантів"

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Середа 16 березня 2022 02:08
Зеленський про рішення Ради: "руйнується один з головних міфів окупантів" Фото: президент Володимир Зеленський у Верховній Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський висловився про ухвалення парламентом 15 березня низки важливих законів, які стосуються російського вторгнення, і назвав засідання в умовах воєнного стану - "результативним".

Про це 16 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення глави держави.

"Прийняті економічні новації, податкове послаблення, які повинні зберегти робочі місця, і дати бізнесу України працювати. Усюди, де це можливо.

Встановлено нульову ставку акцизу і 7% ПДВ на паливо, щоб стабілізувати ціни та забезпечити постачання.

Максимально спрощується регуляція бізнесу - ми скорочуємо діяльність контролюючих органів, і щоб не було жодної зайвої перевірки для тих, хто працює, реально працює згідно з українським законодавством, і не порушує прав споживачів.

Новим законом даються необхідні гарантії бійцям територіальної оборони - всі добровольці будуть визнані учасниками бойових дій.

Прийнято технічне рішення про продовження воєнного стану - це потрібно, щоб ефективно обороняти нашу державу.

Також врегульовані всі нюанси в діяльності поліції в умовах воєнного стану. Очікуємо затверджений закон на підпис.

І я вдячний народним депутатам України за те, що більшість голосувань зібрала сьогодні понад 340 голосів "за" - це демонструє політичну єдність України. Нарешті. Коли всі групи та партії працюють разом в законно обраному парламенті. Руйнується один з головних міфів окупантів - що нібито українська влада не представляє волі українського народу. Ще й як представляє!" - наголосив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада на пленарному засіданні 15 березня прийняла закони про введення податкових стимулів, збільшення ренти на видобуток газу, про продовження терміну дії воєнного стану і так далі.

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