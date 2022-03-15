Рада приняла ряд законов на военный период: перечень
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Верховная рада Украины на пленарном заседании 15 марта приняла ряд законов, которые так или иначе касаются российского вторжения. В частности, вводятся налоговые стимулы, увеличивается рента на добычу газа и так далее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.
Какие законы приняла Рада
- №7168 - продление срока действия военного положения в Украине. Он будет действовать минимум до 25 апреля 2022 года;
- №7137д - дополнительные налоговые стимулы для поддержки бизнеса во время войны. В том числе отмена налогообложение топлива и льготный режим для ФОП (2% от оборота). В общей сложности более 40 новаций;
- №7151 – признание добровольцев территориальной обороны ветеранами войны;
- №7140-1 - упрощение освобождения от военной службы лиц с инвалидностью и тех, кто ухаживает за лицами с инвалидностью и больными детьми;
- №6384-1 - особенности бюджетирования судебной системы;
- №7147 - дополнительные полномочия полиции в условиях военного положения;
- №7145 - закрепление понятия "боевого иммунитета" - правовая защита военного командования, военнослужащих, территориальной обороны, работников правоохранительных органов;
- №7149 - отмена меры пресечения или содержания под стражей для желающего поступить на военную службу;
- №7133 - гарантии учителям, что в условиях военного положения их не уволят с работы, им гарантируется заработная плата. Также частично передаются полномочия от МОН на места;
- №7143 - дополнительные полномочия для Государственной судебной администрации Украины, пока нет сформированного Высшего совета правосудия;
- №7154 - остановка исполнительных действий, взыскателями по которым является Россия или связанные с ней лица;
- №7152 - создание резервных копий государственных информационных ресурсов;
- №7130 - закон о военном капелланстве;
- №7144 - упрощение экологического законодательства для ликвидации последствий вооруженной агрессии и боевых действий;
- №7161 - увеличение в особый период общей численности Государственной пограничной службы Украины на 7 000 военнослужащих;
- №7166 - особенности управления правительством бюджетом в условиях военного положения;
- №7167 - увеличение на 67 млрд гривен расходов на армию;
- №7160 - либерализация трудового законодательства в условиях военного положения;
- №7148 - повышение эффективности уголовного производства по киберпреступлениям;
- №7157 - расширение действия закона о правах на оккупированных территориях на те районы, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года;
- №7038д - увеличение ренты на добычу газа во время военного положения и чрезвычайного положения.
Помимо законов
Поступило заявление Ильи Кивы на добровольную сдачу мандата народного депутата. Данное решение поддержали 335 депутатов.
Кроме того, из фракции ОПЗЖ вышли четыре народных депутата.
Напомним, ранее сообщалось, что Рада снизила налоги на бизнес и отменила акциз на топливо.
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