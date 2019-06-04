ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

КСУ назвал дату рассмотрения указа о роспуске Рады

Новости » Политика    04.06.2019 - 17:31
КСУ назвал дату рассмотрения указа о роспуске Рады
Иллюстративное фото (УНИАН)

Конституционный суд рассмотрит указ 11 июня

Конституционный суд Украины рассмотрит указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента 11 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Большая палата Конституционного суда Украины на заседании приняла постановление о рассмотрении указа в форме устного производства. Кроме того, в соответствии со статьей 75 ЗУ "О Конституционном суде Украины" Большая палата КСУ признала конституционное производство этого дела неотложным.

Открытая часть пленарного заседания Палаты КСУ по рассмотрению дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов" состоится 11 июня 2019 в 10:00 .

Как писало РБК-Украина ранее, во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Рады. Своим указом президент также назначил досрочные выборы на 21 июля.

Добавим, в ходе внеочередного заседания ВР глава парламента Андрей Парубий анонсировал обжалование указа Зеленского о роспуске Рады в Конституционный суд.

Зеленский провел встречу с президентом Еврокомиссии Зеленский предлагает повысить порог ответственности за незаконное обогащение
Новости Украины Владимир ЗеленскийКонституционный суд Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь