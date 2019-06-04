КСУ назвал дату рассмотрения указа о роспуске Рады

Иллюстративное фото (УНИАН)

Конституционный суд рассмотрит указ 11 июня

Конституционный суд Украины рассмотрит указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента 11 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Большая палата Конституционного суда Украины на заседании приняла постановление о рассмотрении указа в форме устного производства. Кроме того, в соответствии со статьей 75 ЗУ "О Конституционном суде Украины" Большая палата КСУ признала конституционное производство этого дела неотложным.

Открытая часть пленарного заседания Палаты КСУ по рассмотрению дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов" состоится 11 июня 2019 в 10:00 .

Как писало РБК-Украина ранее, во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Рады. Своим указом президент также назначил досрочные выборы на 21 июля.

Добавим, в ходе внеочередного заседания ВР глава парламента Андрей Парубий анонсировал обжалование указа Зеленского о роспуске Рады в Конституционный суд.