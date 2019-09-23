Президент рекомендовал НБУ повлиять на размер ставок в банках

Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал Национальному банку (НБУ) повлиять на размер кредитных ставок коммерческих банков. Об этом и говорится в указе "О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции" президента от 20 сентября 2019 года, размещенном на сайте президента.

Как отмечается в указе, НБУ должен повлиять на размер ставок банков с целью повышения уровня доступности кредитов.

"Рекомендовать Национальному банку Украины проработать в установленном порядке механизмы, направленные на снижение кредитных ставок коммерческих банков, с целью повышения уровня доступности кредитования бизнеса и удешевления стоимости ипотечных кредитов", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в августе 2019 года в национальной валюте составили 36,1% годовых, что на 2,5 п.п. выше, чем в июле (33,6%)

Напомним, новое правительство Украины ставит перед собой тактическую цель снизить ставки по кредитам. Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук, выступая с трибуны Верховной рады перед своим назначением 29 августа, правительство не ставит под сомнение независимость Национального банка. "Их независимость является основой макростабильности, которую нельзя разрушать", - сказал он. При этом Гончарук хочет диалога правительства с НБУ, "чтобы они были не слишком консервативными, чтобы они отпускали иногда, иногда давали возможность немного больше снизить кредитную ставку".