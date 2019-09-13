Банки подняли ставки по кредитам для населения выше 35%

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Кредитные портфели банков растут, несмотря на высокие ставки

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в августе 2019 года в национальной валюте составляли 36,1% годовых, что на 2,5 п.п. выше, чем в июле (33,6%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились за месяц с 6,6% до 5,3% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в августе снизились с 18,2% до 18,1% годовых, по валютным выросли - с 5,3 % до 5,4%.

Данные: НБУ

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 0,6% до 1 015 млрд грн, в т.ч. для населения вырос на 1,1% до 205 млрд грн, предприятий - вырос на 0,4% до 806 млрд грн.

Данные: НБУ

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,0% до 16,5% годовых с 6 августа.

Напомним, новое правительство Украины ставит перед собой тактическую цель снизить ставки по кредитам. Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук, выступая с трибуны Верховной рады перед своим назначением 29 августа, правительство не ставит под сомнение независимость Национального банка. "Их независимость является основой макростабильности, которую нельзя разрушать", - сказал он. При этом Гончарук хочет диалога правительства с НБУ, "чтобы они были не слишком консервативными, чтобы они отпускали иногда, иногда давали возможность немного больше снизить кредитную ставку".