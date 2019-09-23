Президент рекомендував НБУ вплинути на розмір ставок у банках

Президент України Володимир Зеленський рекомендував Національному банку (НБУ) вплинути на розмір кредитних ставок комерційних банків. Про це й йдеться в указі "Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції" президента від 20 вересня 2019 року, розміщеному на сайті президента.

Як зазначається в указі, НБУ має вплинути на розмір ставок банків з метою підвищення рівня доступності кредитів.

"Рекомендувати Національному банку України опрацювати в установленому порядку механізми, спрямовані на зменшення кредитних ставок- комерційних банків, з метою підвищення рівня доступності кредитування бізнесу та здешевлення вартості іпотечних кредитів", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, процентні ставки по новим кредитам банків для населення в серпні 2019 року в національній валюті становили 36,1% річних, що на 2,5 в. п. вище, ніж у липні (33,6%)

Нагадаємо, новий уряд України ставить перед собою тактичну мету знизити ставки за кредитами. Як заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, виступаючи з трибуни Верховної ради перед своїм призначенням 29 серпня, уряд не ставить під сумнів незалежність Національного банку. "Їх незалежність є основою макростабільності, яку не можна руйнувати", - сказав він. При цьому Гончарук хоче діалогу уряду з НБУ, "щоб вони були не занадто консервативними, щоб вони відпускали іноді, іноді давали можливість трохи більше знизити кредитну ставку".