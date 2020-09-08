Зеленський про реакцію на загострення на Донбасі: є речі не для ЗМІ

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В реакції української сторони на загострення на Донбасі і порушення режиму припинення вогню є деякі речі не для засобів масової інформації. А переговори з Російською Федерацією з цієї теми були не лише на рівні міністрів закордонних справ.

Про це в ході робочого візиту на сумщину заявив президент України Володимир Зеленський.

На прес-підході Зеленському поставили запитання, чому він публічно не відреагував на загострення на Донбасі та втрати української сторони.

"Ми реагуємо і відразу відреагували. Є деякі речі, які ми не обговорюємо із засобами масової інформації. Тому що наше завдання не захищати одну людину, а захищати 40 мільйонів нашої незалежної України", - заявив він.

Він заявив, що зберігати життя українських бійців - це "найскладніша робота, яка може бути".

"Що стосується режиму "тиші" - 42 дні режим зберігався до тієї провокації, яка забрала життя нашого бійця. Ми на рівні міністрів закордонних справ і не тільки зв'язувалися з Російською Федерацією, яка повинна тримати ці домовленості, які були на рівні ТКГ", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у відповідь на загострення на Донбасі в Офісі президента України вимагали термінового втручання Росії. Українська сторона вважає, що Москва повинна вплинути на бойовиків.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться 11 вересня. На ній сторони мають обговорити загострення на Донбасі і подальші дії.