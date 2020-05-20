Зеленський пояснив, чи буде балотуватися на другий термін

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський не виключає, що піде на другий президентський термін

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що піде на другий президентський термін. Він підкреслив, що подумає над цим, якщо буде велика підтримка.

Про це Зеленський заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, він подумає, чи балотуватися на ще один термін.

"Як скаже народ України ... Я думаю, що будь-який президент з підтримкою 10-15% на початок передвиборної кампанії не має права йти в президенти України. Я йду на один термін, я бачу, що робота складна. Але якщо буде велика підтримка народу України, я зможу про це думати ", - зазначив Зеленський.

Він також зробив уточнення з приводу питання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини про те, чи вистачить йому однієї каденції для виконання передвиборних обіцянок.

"Я обіцяв один список, а зараз, коли ми працюємо ... цей список поповнюється. Тому і кажу, щоб виконати весь цей список, одного терміну недостатньо", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прокоментував питання, чи став він "вироком" попередньому президенту Петру Порошенку. За його словами, вирок ще попереду, і він не хоче про це говорити.

Крім того, Зеленський назвав умову для розпуску парламенту. Він підкреслив, що задумається про розпуск, коли фракція "Слуга народу" перестане голосувати за важливі законопроекти і почне лобіювати інтереси комерційних груп впливу.

Автор: Іван Петров