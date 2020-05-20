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Зеленский ответил, стал ли он "приговором" Порошенко

Новости » Политика     20.05.2020 - 11:48
Зеленский ответил, стал ли он "приговором" Порошенко
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что предыдущее руководство государства ждет "очень много разных приключений"

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос, стал ли он "приговором" предыдущего главы государства Петра Порошенко. Он сказал, что предыдущее руководство государства ждет "очень много разных приключений".

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Впрочем, Зеленский добавил, что не хочет об этом говорить, потому что это полномочия суда.

"Что касается "приговора" господина Порошенко, я уверен в том, что все это еще впереди. Вы же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, их ждет очень много различных приключений и различных приговоров. Не хочу об этом говорить, ведь это полномочия не мои, а приговоры суда", - заявил Зеленский.

В частности, он прокомментировал публикацию ряда телефонных разговоров, голоса участников которых похожи на голоса президента Украины Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-главы американского Госдепартамента Джона Керри.

"О Порошенко и Байдене, да, я слышал. Я думаю, что это не последний звонок, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура. Я знаю, что генпрокурор вчера зарегистрировала уголовное производство из-за депутата Деркача (тот, кто опубликовал запись, - ред. ), будут расследовать. Я знаю, что это дело могут квалифицировать как государственная измена ", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, в ходе обсуждали отставку занимавшего пост генерального прокурора Виктора Шокина, увязывая ее с выделением Киеву кредитных гарантий Международного валютного фонда на сумму в 1 млрд долларов.

Новость дополняется...

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийПорошенко Петр
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