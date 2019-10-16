Зеленский о разведении сил на Донбассе: мы будем ждать 7 дней тишины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет ждать 7 дней соблюдения режима тишины для разведения сил на Донбассе. Об этом он заявил на встрече с президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский отметил, что Украина ждет сообщение ОБСЕ, что 7 дней не было обстрелов.

"Мы будем ждать 7 дней тишины. Для нас признаком является ОБСЕ, которое должно сказать: "да, 7 дней не было выстрелов". На сегодня я знаю, что два дня нет выстрелов (на участках разведение войск, - ред.)", - заявил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе. Путин считает, что причина якобы в националистах.

Отметим, "Национальный корпус" организовал акцию против отвода украинских войск в Золотом.

Также РБК-Украина писало, что 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о срыве боевиками разведения войск в Петровском и Золотом. Причина в очередных обстрелах боевиков.

В Кремле, в свою очередь, заявили об озабоченности в связи с "попытками некоторых сил в Украине саботировать договоренности по мирному урегулированию на Донбассе".