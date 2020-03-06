Зеленский разочарован затягиванием визита в США

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Спустя почти 10 месяцев после первого телефонного разговора Зеленского с Трампом, конкретного приглашения в Вашингтон все еще не поступило

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован, что конкретного приглашения в США все еще не поступило. Об этом в интервью The Guardian заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Также Зеленский рассказал о своей нежелательной роли в попытке импичмента Дональда Трампа и его отношениях с США после завершения судебного процесса.

Он сказал, что, несмотря на политически заряженную избирательную кампанию в США, он по-прежнему готов отправиться в Белый дом, чтобы встретиться с Трампом.

Но спустя почти 10 месяцев после его первого телефонного разговора с президентом США, конкретного приглашения в Вашингтон все еще не поступило.

"Мне сказали, что он (Трамп - ред.) готовится. Я человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас была плодотворная встреч", - сказал Зеленский.

Зеленский признал, что было ему было "неприятно" слышать сообщения о том, что Майк Помпео комментирует вопрос о том, заботятся ли американцы об Украине, но настаивает, что госсекретарь США принес личные гарантии поддержки во время визита в Киев в начале этого года.

"США поддерживают нас. Я хочу, чтобы они поддержали нас сильнее, - сказал он.

Напомним, Зеленский отреагировал на сближение французского лидера Эммануэля Макрона с Россией.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский зявил, что у президента России Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец войне на Донбассе.