ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський розчарований зволіканням візиту в США

Новини » Політика     06.03.2020 - 19:49
Зеленський розчарований зволіканням візиту в США
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Через майже 10 місяців після першого телефонної розмови Зеленського з Трампом, конкретного запрошення в Вашингтон все ще не надійшло

Президент України Володимир Зеленський розчарований, що конкретного запрошення в США все ще не надійшло. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив президент України Володимир Зеленський.

Також Зеленський розповів про свою небажаної ролі у спробі імпічменту Дональда Трампа і його відносинах з США після завершення судового процесу.

Він сказав, що, незважаючи на політично заряджену виборчу кампанію в США, він як і раніше готовий відправитися в Білий дім, щоб зустрітися з Трампом.

Але через майже 10 місяців після його першого телефонної розмови з президентом США, конкретного запрошення в Вашингтон все ще не надійшло.

"Мені сказали, що він (Трамп - ред.) готується. Я людина, яка працює в терміни. Наші дипломати обговорюють це з американськими дипломатами. Я б хотів, щоб у нас була плідна зустрічей", - сказав Зеленський.

Зеленський визнав, що йому було "неприємно" чути повідомлення про те, що Майк Помпео коментує питання про те, чи піклуються американці про Україну, але наполягає, що держсекретар США приніс особисті гарантії підтримки під час візиту до Києва на початку цього року.

"США підтримують нас. Я хочу, щоб вони підтримали нас сильнішими, - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на зближення французького лідера Еммануеля Макрона з Росією.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський повідомив, що у президента Росії Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі.

Зеленський: у Путіна є рік для завершення війни У США звинуватили Росію у поширенні фейків про коронавірус
Новини України Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиУкраїна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся