Зеленський розчарований зволіканням візиту в США

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Через майже 10 місяців після першого телефонної розмови Зеленського з Трампом, конкретного запрошення в Вашингтон все ще не надійшло

Президент України Володимир Зеленський розчарований, що конкретного запрошення в США все ще не надійшло. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив президент України Володимир Зеленський.

Також Зеленський розповів про свою небажаної ролі у спробі імпічменту Дональда Трампа і його відносинах з США після завершення судового процесу.

Він сказав, що, незважаючи на політично заряджену виборчу кампанію в США, він як і раніше готовий відправитися в Білий дім, щоб зустрітися з Трампом.

Але через майже 10 місяців після його першого телефонної розмови з президентом США, конкретного запрошення в Вашингтон все ще не надійшло.

"Мені сказали, що він (Трамп - ред.) готується. Я людина, яка працює в терміни. Наші дипломати обговорюють це з американськими дипломатами. Я б хотів, щоб у нас була плідна зустрічей", - сказав Зеленський.

Зеленський визнав, що йому було "неприємно" чути повідомлення про те, що Майк Помпео коментує питання про те, чи піклуються американці про Україну, але наполягає, що держсекретар США приніс особисті гарантії підтримки під час візиту до Києва на початку цього року.

"США підтримують нас. Я хочу, щоб вони підтримали нас сильнішими, - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на зближення французького лідера Еммануеля Макрона з Росією.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський повідомив, що у президента Росії Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі.